Juliana Bublitz

Juliana Bublitz

Jornalista, mestre em Desenvolvimento Regional e doutora em História Social, ingressou no Grupo RBS em 1999. Participou de coberturas marcantes como repórter de GZH, ZH e Rádio Gaúcha.

Com 25 anos de história, o Hashi, clássico restaurante de Porto Alegre, ganha novo formato

Espaço tem a assinatura do chef Carlos Kristensen, um dos pioneiros da gastronomia de alto padrão na Capital 

Juliana Bublitz

