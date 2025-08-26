Com 25 anos de história, o Hashi, clássico restaurante de Porto Alegre, ganha novo formato

Com o nome assinalado na primeira geração de chefs profissionais a comandar cozinhas de alto padrão em Porto Alegre, Carlos Kristensen celebra 25 anos de uma história bonita (e saborosa) com novidades. Cacá, como é conhecido por clientes e amigos, está transformando o restaurante Hashi, ícone gastronômico da Capital, em espaço para eventos exclusivos e comida autoral.

O cozinheiro começou a carreira em restaurantes australianos, indianos e tailandeses. Viveu fora por três anos. Voltou a Porto Alegre em 1999 para ficar apenas dois meses. Na época, ao lado da companheira, Luciane Pacheco Scherer, decidiu vender sushi na Praia do Rosa (quando ninguém falava em peixe cru por aqui) e acabou ficando.

Em 2000, abriu o Hashi em Garopaba. Cinco anos depois, o restaurante abriu as portas em Porto Alegre. Virou um clássico.

— Estávamos no lugar certo na hora certa, por isso ficamos e abrimos o Hashi, que foi precursor em muitos sentidos. O pioneirismo sempre nos acompanhou — reflete o chef, que tem Lu como sócia e mãe de seus filhos.

No Hashi, Cacá decidiu não só manter o sushi, mas também incorporar ao cardápio a culinária brasileira, com ingredientes locais até então desvalorizados.

— Era um tempo em que tudo o que vinha de fora era mais legal. Não tinha essa coisa de destacar o que era daqui. Aos poucos, fomos incorporando isso. Não foi fácil mudar essa concepção. Pensamos até que iríamos quebrar — recorda.

Que nada. Cacá foi eleito Chef Revelação em 2008 e, na sequência, Chef do Ano por seis vezes na Revista Veja, entre outros prêmios.

Com o tempo, tanto o menu degustação do Hashi (outra inovação) quanto a famosa "Mesa do Chef" viraram sucesso. Cacá passou a levar clientes para dentro da cozinha envidraçada na Avenida Mariland, onde concluía os pratos "olho no olho".

Foi assim, também, que nasceu a marca Internacionalmente Local. Decididos a promover produtos artesanais de pequenos produtores gaúchos, Cacá e Lu lançaram a linha e criaram um empório. Deu certo.

Agora, ao completar 25 anos, o Hashi vai virar Casa Hashi. Vêm mudanças pela frente outra vez, e não poderia ser diferente.

— Queremos cada vez mais oferecer experiências personalizadas. É o que faz sentido hoje — diz o chef, que também está à frente do UM Bar&Cozinha, ao lado de Lu, desde 2018.

A Casa Hashi vai atuar em três frentes, com formatos flexíveis: eventos corporativos, eventos sociais e eventos culturais, no próprio espaço ou fora (levando equipe, estrutura e conceito).

Além disso, Cacá vai preservar e aprimorar experiências gastronômicas exitosas, como a já mencionada “Mesa do Chef” (ainda mais intimista), o projeto “À Mesa” (com jantares harmonizados) e o novíssimo “Hashi Hits”, serviço mensal com os clássicos do restaurante (leia os detalhes no fim do texto).

São 29 anos de carreira. Mateus Bruxel / Agencia RBS

Os novos formatos

Eventos Corporativos: lançamentos de produto e ativações de marca; coquetéis de networking e eventos de relacionamento; convenções, premiações e coletivas de imprensa; treinamentos, workshops e encontros estratégicos; almoços e jantares para clientes e investidores; celebrações de fim de ano ou datas especiais.

Eventos Sociais: aniversários e formaturas; mini weddings e noivados; jantares e almoços privados; brunchs e coquetéis; confrarias e degustações sensoriais; celebrações intimistas ou grandes encontros.

Eventos Culturais: experiências imersivas e sensoriais; festivais e eventos gastronômicos; colaborações com outros chefs e artistas; ativações criativas para marcas e instituições culturais.

Experiências exclusivas que permanecem no calendário

O chef quer estar mais próximo dos clientes. Mateus Bruxel / Agencia RBS

A Casa Hashi promete preservar e aprimorar experiências gastronômicas que se tornaram referência, agora com novas propostas para continuar surpreendendo, e apresentará, ao longo do ano, atrações que vão além da programação fixa.

À Mesa: evento mensal que harmoniza pratos autorais com vinhos selecionados pelos sommeliers da Grand Cru, proporcionando momentos de interação, aprendizado e imersão na cultura enogastronômica, destacando uma região vinícola diferente a cada edição.

Mesa do Chef: uma experiência intimista e exclusiva conduzida pessoalmente pelo chef Carlos Kristensen. Em um grupo restrito, cada etapa do menu autoral e inédito transforma-se em uma narrativa de sabores e sentidos, oferecendo uma imersão gastronômica única. O novo formato promete surpreender, combinando técnica, criatividade e atenção do chef em cada detalhe, criando momentos memoráveis e envolventes.

Hashi Hits: criado a pedido dos clientes que não queriam perder o contato com o restaurante, o serviço mensal trará de volta pratos clássicos que marcaram os 25 anos da casa, como Camarão Harumaki, Gyoza de Pato, Arroz de Bacalhau, Cordeiro com Tarê de Cebola, sushis e sashimis exclusivos, sobremesas como o Brûlée de Goiaba e sorvete de queijo e muito mais.

LEIA TAMBÉM Alfajor fabricado em Porto Alegre fica no Top 3 de campeonato mundial do doce na Argentina

Presença em Garopaba e reformulação do UM Bar&Cozinha

Reinaugurado em dezembro de 2024, o Hashi Garopaba (onde tudo começou, em 2000) seguirá como restaurante sazonal, operando em períodos específicos do ano no litoral catarinense. Localizado próximo ao mar, tem como foco pratos autorais com alma asiática e ingredientes locais.

Em paralelo, o UM Bar&Cozinha, outro empreendimento do chef, no primeiro andar do mesmo prédio da Casa Hashi, também passa por transformação: o cardápio ganha criações inéditas e releituras, a ambientação se torna mais acolhedora, e as tardes abertas retornam com confeitaria, pães, bolos e outras iguarias, acompanhadas de cafés especiais, chás da Tea Shop e taças de vinhos selecionados pela Grand Cru.

O empório ganha protagonismo e amplia o portfólio de produtos do projeto e marca autoral Internacionalmente Local, iniciativa do chef Carlos Kristensen com pequenos produtores do RS.

Serviço