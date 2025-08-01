Cidade Baixa ganha livraria de calçada especializada em histórias em quadrinhos

Especializada em histórias em quadrinhos, a Brasa Editora, nascida e criada em Porto Alegre, acaba de inaugurar uma nova livraria — de calçada! — no bairro Cidade Baixa, tradicional ponto da boemia porto-alegrense.

Tocada pelo editor Lobo (nome de guerra de Sandro Gomes), em parceria com o cartunista Rodrigo Geraldi, sócio na empreitada, a Brasa funcionava até pouco tempo no andar superior do sobrado de 1910, tombado pelo patrimônio histórico. No passado, o lugar (na esquina das ruas José do Patrocínio com Luiz Afonso) foi um clássico “armarinho”, que depois deu lugar a outros negócios.

Veja o vídeo do local

Agora, a loja da Brasa (eleita a melhor editora de quadrinhos do Brasil em 2024) ocupa todo o andar térreo, com portas e janelas abertas para a rua – e um bar novinho para acompanhar.

— Estamos muito felizes. A dona do prédio nos ofereceu o espaço inteiro, porque sabe que cuidamos bem. A gente aceitou o desafio. É bom ver os quadrinhos ganhando território e dignidade — reflete Lobo, com larga experiência no mercado editorial.

O lugar é uma curtição: todo pintado preto, com arcadas internas em dourado e tirinhas para todo os gostos e bolsos.

Nas paredes, até o quadro de funcionários (formado por Lobo, Rodrigo e a livreira Isabella Brilhante) é retratado em forma de desenho. Ali, a gente respira criatividade.

Ao fundo, a prateleira oferece exemplares de todas as regiões do país, do Rio Grande do Sul ao Pará. Tem desde a Suruba para Colorir (Bebel Books) até o "humor barato" de Deslizando pro Inferno (Brasa Editora), assinado por Rodrigo, um artista de mão cheia.

Há dois sofás vermelhos e mesas para quem quiser espiar as edições enquanto escolhe qual delas levará para casa. É um baita programa em POA. Não tem erro.

Serviço

O quê: livraria da Brasa Editora

livraria da Brasa Editora Onde: na esquina das ruas José do Patrocínio com Luiz Afonso, no bairro Cidade Baixa, em Porto Alegre

na esquina das ruas José do Patrocínio com Luiz Afonso, no bairro Cidade Baixa, em Porto Alegre Funcionamento: de segunda a sábado, das 14h às 22h; no futuro, a ideia é abrir o dia todo

de segunda a sábado, das 14h às 22h; no futuro, a ideia é abrir o dia todo Dica: às sextas e aos sábados à noite tem choripán (o famoso cachorro-quente uruguaio) à venda

