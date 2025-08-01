Juliana Bublitz

Jornalista, mestre em Desenvolvimento Regional e doutora em História Social, ingressou no Grupo RBS em 1999. Participou de coberturas marcantes como repórter de GZH, ZH e Rádio Gaúcha.

É Bacana em PoA
Notícia

Cidade Baixa ganha livraria de calçada especializada em histórias em quadrinhos

Nova loja da Brasa Editora, nascida e criada em Porto Alegre, acaba de ser inaugurada; veja o vídeo do lugar

