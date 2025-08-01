Cidade Baixa ganha livraria de calçada especializada em histórias em quadrinhos

Especializada em histórias em quadrinhos, a Brasa Editora, nascida e criada em Porto Alegre, acaba de inaugurar uma nova livraria — de calçada! — no bairro Cidade Baixa, tradicional ponto da boemia porto-alegrense.
Tocada pelo editor Lobo (nome de guerra de Sandro Gomes), em parceria com o cartunista Rodrigo Geraldi, sócio na empreitada, a Brasa funcionava até pouco tempo no andar superior do sobrado de 1910, tombado pelo patrimônio histórico. No passado, o lugar (na esquina das ruas José do Patrocínio com Luiz Afonso) foi um clássico “armarinho”, que depois deu lugar a outros negócios.
Agora, a loja da Brasa (eleita a melhor editora de quadrinhos do Brasil em 2024) ocupa todo o andar térreo, com portas e janelas abertas para a rua – e um bar novinho para acompanhar.
— Estamos muito felizes. A dona do prédio nos ofereceu o espaço inteiro, porque sabe que cuidamos bem. A gente aceitou o desafio. É bom ver os quadrinhos ganhando território e dignidade — reflete Lobo, com larga experiência no mercado editorial.
O lugar é uma curtição: todo pintado preto, com arcadas internas em dourado e tirinhas para todo os gostos e bolsos.
Nas paredes, até o quadro de funcionários (formado por Lobo, Rodrigo e a livreira Isabella Brilhante) é retratado em forma de desenho. Ali, a gente respira criatividade.
Ao fundo, a prateleira oferece exemplares de todas as regiões do país, do Rio Grande do Sul ao Pará. Tem desde a Suruba para Colorir (Bebel Books) até o "humor barato" de Deslizando pro Inferno (Brasa Editora), assinado por Rodrigo, um artista de mão cheia.
Há dois sofás vermelhos e mesas para quem quiser espiar as edições enquanto escolhe qual delas levará para casa. É um baita programa em POA. Não tem erro.
Serviço
- O quê: livraria da Brasa Editora
- Onde: na esquina das ruas José do Patrocínio com Luiz Afonso, no bairro Cidade Baixa, em Porto Alegre
- Funcionamento: de segunda a sábado, das 14h às 22h; no futuro, a ideia é abrir o dia todo
- Dica: às sextas e aos sábados à noite tem choripán (o famoso cachorro-quente uruguaio) à venda
Bate-papo
Neste próximo sábado (2), às 10h, a livraria recebe Luiz Eduardo Soares, autor de Crânio de Vidro do Selvagem Digital (Brasa Editora), para um bate-papo com mediação de Matheus Borges, autor de Frankito em Chamas (Todavia). É só chegar.