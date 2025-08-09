Juliana Bublitz

Juliana Bublitz

Jornalista, mestre em Desenvolvimento Regional e doutora em História Social, ingressou no Grupo RBS em 1999. Participou de coberturas marcantes como repórter de GZH, ZH e Rádio Gaúcha.

PPP
Notícia

Central Única das Favelas no RS vai disputar a concessão da Usina do Gasômetro

Coordenador da CUFA-RS diz que objetivo é fazer do espaço "um lugar do povo, com viés social e cultural, aberto a todos, sem risco de virar um shopping"

Juliana Bublitz

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS