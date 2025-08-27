Cafeteria no Centro Histórico adere à tendência das "coffee parties", com DJ tocando vinil à luz do dia e café liberado

Na onda dos encontros dedicados ao café (as “coffee parties”, que andam fazendo sucesso mundo afora, principalmente entre o público jovem), o Café da Catedral, em Porto Alegre, vai sediar o projeto Torra Sessions.
Será no dia 13 de setembro, das 9h às 13h, no jardim da igreja, com um banquete em forma de brunch, além de café e suco à vontade.
Na mesa, haverá pães artesanais, croissants, queijos, charcutarias, frutas frescas, doces e quitutes, do simples ao elaborado. Entre os destaques, haverá estações de ovos e a de açaí. E tudo isso ao som de DJs tocando vinis.
Os ingressos (R$ 180 + R$ 18 de taxa) já estão à venda em sympla.com.br (só clicar aqui).