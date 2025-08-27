Juliana Bublitz

Juliana Bublitz

Jornalista, mestre em Desenvolvimento Regional e doutora em História Social, ingressou no Grupo RBS em 1999. Participou de coberturas marcantes como repórter de GZH, ZH e Rádio Gaúcha.

Festa diurna
Notícia

Cafeteria no Centro Histórico adere à tendência das "coffee parties", com DJ tocando vinil à luz do dia e café liberado

Espaço que virou o "queridinho" de porto-alegrenses e turistas sediará a 12ª edição do projeto Torra Sessions

Juliana Bublitz

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS