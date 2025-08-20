Barbeiro gaúcho formado em escola clássica de Londres dará cursos em Chicago e Los Angeles

Ele faz barba, cabelo e bigode e viaja o mundo ensinando sua arte. Formado pela Sassoon Academy, em Londres, o barbeiro gaúcho John Levisky embarca nesta quinta-feira (21) para uma temporada em Chicago e Los Angeles, nos Estados Unidos, onde dará cursos em barbearias clássicas.

John trabalha no ramo há duas décadas. Atua na Santa Barba Barbearia, ao lado do Parcão, no bairro Moinhos de Vento, onde cuida do visual de clientes como Fabrício Carpinejar, poeta e colunista de ZH conhecido pelas palavras no esculpidas no cabelo. Há dois anos, o artista das tesouras passou a ensinar técnicas tradicionais em eventos e treinamentos.

— Faço parte do segmento clássico da barbearia, que resgata o passado. Por exemplo: a gente faz questão de usar sabão de barba e não gel, que a maioria dos profissionais utiliza atualmente para ganhar tempo — explica o profissional, de lâmina em punho.

Até na aparência, John é vintage: sob as tatuagens, veste-se como um barbeiro de outrora. Foi assim que conquistou espaço.

Em 2024, ele viajou pela primeira vez à Europa, onde recebeu convites para ministrar oficinas na Itália e em Portugal.

Neste ano, já deu aula em Lucca e brilhou em um evento na Sardenha, na Itália, onde subiu no palco ao som de Merceditas, na gaita de Renato Borghetti, e de Milongueo del Ayer, nos violões de Yamandu Costa e Lúcio Yanel. Também já se apresentou com chamamé e chacarera como trilha de fundo.

— Tenho muito orgulho de ser gaúcho. Levo o Rio Grande do Sul sempre comigo — diz o barbeiro de 34 anos.