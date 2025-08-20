Juliana Bublitz

Jornalista, mestre em Desenvolvimento Regional e doutora em História Social, ingressou no Grupo RBS em 1999. Participou de coberturas marcantes como repórter de GZH, ZH e Rádio Gaúcha.

É para dançar
Notícia

Balada 50+ de Katia Suman estreia em Gramado, abrindo o último fim de semana do Festival de Cinema

"Baila Comigo" terá como DJ convidado o jornalista Roger Lerina

