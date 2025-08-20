Balada 50+ de Katia Suman estreia em Gramado, abrindo o último fim de semana do Festival de Cinema

Katia Suman, a eterna voz da saudosa Rádio Ipanema. Acervo pessoal / divulgação

Comandada por Katia Suman, eterna voz da saudosa rádio Ipanema FM, a festa terá início às 21h, no Lumen Stage (leia os detalhes abaixo), com um DJ convidado especialíssimo: o jornalista Roger Lerina. Katia também será acompanha do filho, Bruno Suman.

O ponto alto da iniciativa é resgatar o patrimônio musical dos anos 1980 e 1990, com músicas dançantes que marcaram época.

Detalhe: Baila Comigo é identificada com o público maduro, mas a entrada é liberada para todas as idades. Sem preconceitos.

No sábado (23), a festa terá sua tradicional edição mensal no Bar Ocidente, na Capital, a partir das 19h.

Baila Gramado

Dia 22 de Agosto - 21 horas

DJs - Katia Suman - Bruno Suman e convidado Roger Lerina.

Lumen Stage - Rua São Marcos, 700 - Carniel - Gramado

Ingressos Sympla Baila Gramado ou pelo whatsapp: 51 98108 5631 - San Lopes @sanlopez.producoes

Baila Ocidente