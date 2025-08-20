Balada 50+ de Katia Suman estreia em Gramado, abrindo o último fim de semana do Festival de Cinema

A balada que, desde março de 2024, caiu no gosto da turma 50+ em Porto Alegre (e outras cidades do RS e do Brasil) vai desembarcar em Gramado, na Serra. Será nesta sexta-feira (22), abrindo o último final de semana do Festival de Cinema.
Comandada por Katia Suman, eterna voz da saudosa rádio Ipanema FM, a festa terá início às 21h, no Lumen Stage (leia os detalhes abaixo), com um DJ convidado especialíssimo: o jornalista Roger Lerina. Katia também será acompanha do filho, Bruno Suman.
O ponto alto da iniciativa é resgatar o patrimônio musical dos anos 1980 e 1990, com músicas dançantes que marcaram época.
Detalhe: Baila Comigo é identificada com o público maduro, mas a entrada é liberada para todas as idades. Sem preconceitos.
No sábado (23), a festa terá sua tradicional edição mensal no Bar Ocidente, na Capital, a partir das 19h.
Baila Gramado
- Dia 22 de Agosto - 21 horas
- DJs - Katia Suman - Bruno Suman e convidado Roger Lerina.
- Lumen Stage - Rua São Marcos, 700 - Carniel - Gramado
- Ingressos Sympla Baila Gramado ou pelo whatsapp: 51 98108 5631 - San Lopes @sanlopez.producoes
Baila Ocidente
- Dia 23 de Agosto - 19 horas
- DJs Katia Suman - Bruno Suman
- Ocidente - Rua João Telles, 960 - Bom Fim - Porto Alegre
- Ingressos antecipados no Sympla e na bilheteria, no dia da festa, a partir das 19h.