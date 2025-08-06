Azeite de oliva de Cachoeira do Sul conquista "padocas" da chef Helena Rizzo, em São Paulo

Um olival de 150 hectares em Cachoeira do Sul, na Região Central, está por trás do azeite de oliva oficial de uma das redes de padarias mais badaladas do país — as Padocas do Maní, em São Paulo, da chef gaúcha Helena Rizzo (eleita a melhor do mundo em 2014 pela revista britânica Restaurant Magazine, com uma estrela Michelin no currículo).

Trata-se do Azeite Maní, blend elaborado com variedades de Arbequina e Arbosana (dois tipos de azeitonas), de sabor suave e equilibrado.

O produto é da Puro Azeites, fundada pela família Farina em 2014, a partir de uma provocação do patriarca, José Eugênio Farina (falecido em 2020, aos 95 anos), nome forte da Todeschini, uma das maiores fábricas de móveis do RS, em Bento Gonçalves.

— Estávamos todos juntos em um almoço, quando o vô disse que queria fabricar azeite extravirgem e perguntou quem aceitaria tocar o negócio com ele. Tinha 85 anos na época — conta Rafael Farina, hoje sócio e diretor de Marketing da empresa.

Resultado: a Puro nasceu de um investimento familiar, com 12 sócios consanguíneos. Juntos, José Eugênio, seus quatro filhos e oito netos compraram a propriedade em Cachoeira (com solo e clima ideais para o cultivo) e deram início ao plantio de oliveiras em 2014. Quatro anos depois, colheram a primeira safra, que resultou em 800 litros de azeite.

Olival fica em uma área com solo e clima ideais para as azeitonas. Angelo Dal Bó / Divulgação

— Era pouco, mas o produto já tinha altíssima qualidade. De lá para cá, nos tornamos uma das maiores produtoras, não só do RS, mas do Brasil. Neste ano, produzimos 35 mil litros — conta Rafael.

A fartura, mesmo em tempos de mudanças climáticas (as safras de 2024 e 2025 foram prejudicadas pelo excesso de chuva no RS), contou a favor da empresa nas conversas com Helena Rizzo.

Leia Mais Conheça a gaúcha Helena Rizzo, considerada uma das melhores chefs mulheres do mundo

— Batemos na porta do Maní no início de 2025 e oferecemos o produto. A própria Helena provou e adorou o sabor, que tem uma intensidade um pouco mais leve, é bom para quem está começando a conhecer o mundo dos azeites extravirgens e cai muito bem com uma variedade enorme de preparos. Além disso, a gente tinha o volume necessário para atender a demanda dela, o que fez toda a diferença — diz o neto do seu José.

Desde então, a Puro vende cerca de 100 litros por mês do seu "ouro líquido" para as Padocas do Maní.