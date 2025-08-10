Juliana Bublitz

Jornalista, mestre em Desenvolvimento Regional e doutora em História Social, ingressou no Grupo RBS em 1999. Participou de coberturas marcantes como repórter de GZH, ZH e Rádio Gaúcha.

Reconhecimento
Associação mundial de escritores com sede na Inglaterra e em outros 160 países elege membro do RS

Escritor, colecionador de livros raros, médico e presidente da Ospa, Gilberto Schwartsmann foi escolhido membro do PEN Clube do Brasil

