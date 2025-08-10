Associação mundial de escritores com sede na Inglaterra e em outros 160 países elege membro do RS

Schwartsmann tem uma dezena de livros publicados, entre crônicas, romances, poesia e uma peça teatral. Camila Hermes / Agencia RBS

Presidente da Ospa, médico, professor emérito da UFRGS, colecionador de livros raros e escritor de mão cheia, Gilberto Schwartsmann acaba de conquistar mais um título para o seu longo e profícuo currículo: foi eleito membro do PEN Clube do Brasil.

No inglês, a sigla deriva de Poetry, Essay and Novel (poesia, ensaio e romance). A instituição congrega poetas, escritores e novelistas de destaque.

— Fiquei muito honrado e surpreso. Há tantos gaúchos que merecem a honraria, muito mais do que eu — diz o intelectual, modesto.

O PEN Clube foi fundado no Rio de Janeiro, em 1936 e é parte do PEN Internacional, criado em 1921. A entidade já teve afiliados ilustres como Guimarães Rosa, Manuel Bandeira, Carlos Drummond de Andrade, Erico Verissimo, Austregésilo de Athayde, Carlos Heitor Cony, José Mindlin, João Ubaldo Ribeiro, Paulo Coelho e Nélida Piñon.

Reconhecido no meio intelectual, Schwartsmann tem uma dezena de livros publicados, entre crônicas, romances, poesia e uma peça teatral. Além disso, é um entusiasta e apoiador da literatura e das artes.

Quem faz parte

Atualmente, fazem parte do PEN Clube do Brasil membros da Academia Brasileira de Letras (ABL), como Ana Maria Machado, Arnaldo Niskier, Carlos Nejar, Celso Lafer, Domício Proença Filho, Paulo Coelho e o diretor da Biblioteca Nacional, Marco Lucchesi. A acadêmica falecida Nélida Piñon foi presidente do PEN Clube do Brasil.

Há jornalistas renomados, como Fernando Gabeira e José Nêumanne Pinto; historiadores reconhecidos, como Mary Del Priore; embaixadores, como José Mauricio Bustani; tradutores, como Rosa Freire D´aguiar Furtado; cineastas, como Silvio Tendler e Sylvio Back; e sociólogos, como Muniz Sodré de Araújo Cabral.