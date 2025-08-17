Juliana Bublitz

Princípio de pneumonia
Aos 88 anos, Luis Fernando Verissimo está em estado grave na UTI em Porto Alegre 

Escritor enfrenta complicações respiratórias e permanece sob cuidados intensivos. Saúde vinha se deteriorando após AVC e diagnóstico de Parkinson

Juliana Bublitz

