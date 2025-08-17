Aos 88 anos, Luis Fernando Verissimo está em estado grave na UTI em Porto Alegre 

Luis Fernando Verissimo está sob cuidados intensivos desde a última segunda-feira (11). Mateus Bruxel / Agencia RBS

Com pneumonia, o escritor Luis Fernando Verissimo está internado na UTI do Hospital Moinhos de Vento, em Porto Alegre. Aos 88 anos, ele está em estado grave e sob cuidados intensivos desde a última segunda-feira (11).

Primeiro, Verissimo foi para a emergência e ficou em um quarto. Com o agravamento do quadro, teve de ser encaminhado à UTI. No fim da manhã deste domingo (17), estava dormindo quando recebeu a família.

— A situação é bem grave, mas ele está confortável — diz Fernanda Verissimo, filha do autor.

LFV vinha enfrentando uma série de problemas de saúde nos últimos anos, incluindo um AVC, sofrido em 2021, o diagnóstico de Parkinson e uma cirurgia na mandíbula. Em razão disso, tinha os movimentos e a fala limitados, mas seguia em casa com a família, lendo, vendo TV, jogando paciência.

— Estava com limitações há bastante tempo e estava ficando mais debilitado. Neste último mês, a situação piorou. Está bem fraquinho — conta Fernanda.

Nascido em Porto Alegre, Verissimo é um dos mais importantes escritores brasileiros. É cronista de verve afiada e criador de personagens emblemáticos da literatura, como o célebre analista de Bagé, a impagável velhinha de Taubaté e a Família Brasil. São mais de 80 livros publicados.

Confira a nota do Hospital Moinhos de Vento

O Hospital Moinhos de Vento informa que o paciente Luis Fernando Veríssimo encontra-se internado no Centro de Terapia Intensiva Adulto da instituição, em estado grave, recebendo todas as medidas de suporte necessárias.

Porto Alegre, 17 de agosto de 2025

Equipe médica: Luiz Antônio Nasi

Superintendente Médico CRM-RS 11217

Guilherme Alcides Flores Soares Rollin