Jornalista, mestre em Desenvolvimento Regional e doutora em História Social, ingressou no Grupo RBS em 1999. Participou de coberturas marcantes como repórter de GZH, ZH e Rádio Gaúcha.

Primeiro passo
Notícia

Ao completar 88 anos, Daer cria comitê de equidade

Autarquia vai anunciar a novidade no dia de seu aniversário, na próxima segunda-feira (11)

