Ao completar 88 anos, Daer cria comitê de equidade

Sede do Daer é conhecida pelo belo mural que retrata a diversidade. Lamentavelmente, ele corre riscos devido a uma reforma ainda sem data para acontecer. Anselmo Cunha / Agencia RBS

Na próxima segunda-feira (11), às 14h, o Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer) vai anunciar a criação de seu comitê de equidade. O lançamento é parte dos festejos dos 88 anos da autarquia, celebrados no mesmo dia.

Sim, foram necessárias mais de oito décadas, mas, como diz o velho ditado popular, "antes tarde, do que nunca". A medida merece aplausos.

Os integrantes do comitê atuarão na adoção de políticas de inclusão para a ocupação de cargos de liderança. A ideia é focar em categorias de gênero, raça, deficiência e idade. Além disso, os membros serão o canal interno para denúncias envolvendo possíveis casos de discriminação.

A iniciativa vem sendo gestada desde julho do ano passado. À época, a direção do Daer publicou uma portaria criando o grupo de trabalho responsável por dar vida ao comitê.

Desde então, várias iniciativas foram realizadas, como a elaboração de um censo sobre o perfil dos(as) servidores(as), trocas de experiências sobre o tema com entidades estaduais e federais, encontros de formação e a elaboração da documentação necessária para concretizar o comitê.

O próximo passo será reunir integrantes de iniciativas semelhantes no Estado para formar uma rede de trocas de experiências e de apoio e, assim, reforçar o combate a práticas discriminatórias. É um belo começo.

Como está o caso do mural

Inaugurado em 2022 no prédio do Daer, em Porto Alegre, o mural gigante que retrata a líder comunitária Beatriz Gonçalves Pereira, a Bia da Ilha (mãe de santo e moradora da Ilha da Pintada), segue lá. Ao menos por enquanto.

O futuro do painel é alvo de polêmica desde o início deste ano. Por problemas estruturais (as pastilhas estão caindo da parede), a empena terá de ser reformada, o que acabará por apagar famosa a pintura dos artistas Mona Caron e Mauro Neri.