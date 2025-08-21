Alfajor fabricado em Porto Alegre fica no Top 3 de campeonato mundial do doce na Argentina

A porto-alegrense Alfajores Odara conquistou medalha de bronze no Campeonato Mundial del Alfajor 2025, na Argentina, na categoria "Mejor Alfajor de Tres Capas" (três camadas).

O evento foi realizado entre os dias 15 e 17 de agosto, em Buenos Aires, e envolveu 120 marcas de 12 países, com a presença de produtores artesanais e grandes indústrias.

O doce vencedor da Odara foi o Tradicional, o mais vendido da marca, recheado com doce de leite e coberto com chocolate meio amargo. Em primeiro e segundo lugares, ficaram duas marcas argentinas (Barrigon Chingolo e Punto & Coma, respectivamente).

Esse reconhecimento é mais do que uma medalha: é a prova de que o Brasil tem lugar de destaque na tradição do alfajor latino-americano. JEISON SCHEID Diretor de marketing da Odara

O reconhecimento internacional chega em um momento especial. Em maio deste ano, a Odara atingiu produção recorde de 1 milhão de unidades mensais, um ano após sua operação ser paralisada pela enchente histórica.

Hoje, a marca já está presente em mais de 10 mil pontos de venda no país, tendo São Paulo como seu maior mercado consumidor, seguido por Rio Grande do Sul e Santa Catarina.