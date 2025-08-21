Juliana Bublitz

Jornalista, mestre em Desenvolvimento Regional e doutora em História Social, ingressou no Grupo RBS em 1999. Participou de coberturas marcantes como repórter de GZH, ZH e Rádio Gaúcha.

Reconhecimento
Notícia

Alfajor fabricado em Porto Alegre fica no Top 3 de campeonato mundial do doce na Argentina

A Alfajores Odara conquistou o bronze na categoria de "Mejor Alfajor de Tres Capas"

