Juliana Bublitz

Jornalista, mestre em Desenvolvimento Regional e doutora em História Social, ingressou no Grupo RBS em 1999. Participou de coberturas marcantes como repórter de GZH, ZH e Rádio Gaúcha.

Cultura
Notícia

Abertura do Porto Alegre em Cena terá "aula-espetáculo" com José Wisnik sobre lenda do teatro brasileiro

O artista vai unir música, literatura e memória, relembrando a trajetória de Zé Celso Martinez Corrêa, morto em 2023 

