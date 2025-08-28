Abertura do Porto Alegre em Cena terá "aula-espetáculo" com José Wisnik sobre lenda do teatro brasileiro

José Miguel Wisnik. Renato Stockler / Divulgação

O Porto Alegre em Cena dará início à sua 32ª edição com uma noite de abertura especial: a aula-show “Primavera”, de José Miguel Wisnik. Será no dia 10 de setembro, às 20h, no Teatro Simões Lopes Neto, no Multipalco Eva Sopher.

O artista vai se apresentar com piano e voz, acompanhado das cantoras Celsim e Marina Wisnik, em um espetáculo que promete unir música, literatura e memória, relembrando a trajetória de Zé Celso Martinez Corrêa, morto em 2023.

— Entregar a abertura do Porto Alegre Em Cena ao Wisnik, em uma aula-espetáculo debruçada sobre a obra transgressora de Zé Celso e suas encenações revolucionárias no Teatro Oficina, é reiteração das intenções e ousadias do festival. Wisnik é, dos artistas brasileiros, uma referência incontestável de qualidade e provocação. Sua obra, seja como compositor, músico, poeta, escritor, pensador, cantor, é farol e resistência — diz Luciano Alabarse, coordenador-geral do evento.

Com trajetória que atravessa a música e a literatura, Wisnik trará ao palco um repertório que revisita sua colaboração histórica com o Teatro Oficina desde os anos 1990.

Obras como “As quatro estações”, “Flores horizontais”, “Coração do mar” e “Cacilda!” se entrelaçam a composições criadas em parcerias com nomes como Zé Celso e o poeta porto-alegrense Paulo Neves. A proposta de “Primavera” é, ao mesmo tempo, espetáculo e palestra, em que música e reflexão caminham lado a lado.

— A parceria dos dois Zés foi, ao longo dos anos e das estreias teatrais do grupo, regular e contínua. Wisnik conhece e acompanhou a trajetória do Teatro Oficina ao longo dos espetáculos que, regularmente, a companhia ofereceu ao público brasileiro. Falar, aplaudir e reverenciar Zé Celso é reverenciar um dos pilares fundadores do teatro brasileiro. Que nosso festival preste essa justa homenagem é uma decisão absolutamente certeira e, para mim, motivo de orgulho — completa Alabarse.

Pós-show

Após a apresentação, o público poderá participar de uma sessão de autógrafos do artista: Wisnik lançará em Porto Alegre seu mais recente livro, “Viagem do recado – música e literatura” (Companhia das Letras).

Trata-se de uma reunião de ensaios que conectam sua experiência pessoal e acadêmica a reflexões sobre música e cultura brasileiras. Na obra, ele dialoga com autores como Machado de Assis e João Guimarães Rosa, além de nomes como Tom Jobim, Caetano Veloso e Chico Buarque.

Porto Alegre em Cena

O 32º Porto Alegre em Cena – Festival Internacional de Artes Cênicas ocorre de 12 e 21 de setembro em mais de 10 espaços culturais da capital gaúcha.

Serão cinco montagens internacionais (de Portugal, Espanha e Suíça), 14 nacionais e 11 locais.