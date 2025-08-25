Juliana Bublitz

Jornalista, mestre em Desenvolvimento Regional e doutora em História Social, ingressou no Grupo RBS em 1999. Participou de coberturas marcantes como repórter de GZH, ZH e Rádio Gaúcha.

Alto lá
Opinião

A Vigilância Sanitária, o Tribunal das Redes Antissociais e a destruição de reputações 

Fiscalizar é preciso. A questão é: na onda de autuações em Porto Alegre, podem estar ocorrendo excessos e equívocos? Outra pergunta: você já ouviu falar no selo Arte?

