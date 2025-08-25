A Vigilância Sanitária, o Tribunal das Redes Antissociais e a destruição de reputações 

Cristian Silva, um dos donos da Casa Vivá, conhecida pela excelência dos produtos. Juliana Bublitz / Agencia RBS

Nas últimas semanas, uma série de ações da Vigilância Sanitária têm ganhado destaque em Porto Alegre - e, claro, nas mídias, com condenações sumárias no insólito Tribunal das Redes Antissociais e a destruição de reputações sem chance de legítima defesa.

Fiscalizar é preciso. Ninguém pode discordar disso. Sempre que algo estiver errado, a autuação é necessária para que o estabelecimento tenha a chance de corrigir erros. Além disso, estamos falando de um ramo delicado, o da alimentação. É saúde pública.

A questão é: como deve ser feita a fiscalização? Mais: de que forma ela deve ser divulgada? Qual é o limite entre autoridade e desmando?

Muitos deles, eram queijos com o selo Arte, que, aliás, surgiu a partir de um evento dantesco ocorrido no Rock in Rio 2017, com a chef gaúcha Roberta Sudbrack, talvez a maior defensora do "fazer artesanal" no Brasil.

À época, Roberta teve 800 quilos de queijo e linguiça artesanais (produzidos em Pernambuco) apreendidos em ação de fiscalização e simplesmente destruídos. Sabe por quê? Porque, embora fossem consumidos no Estado de origem e estivessem em perfeitas condições (eram iguarias!), não tinham autorização legal para comercialização no Rio de Janeiro.

A partir dali, Roberta assumiu a luta e levou adiante a criação do selo no Congresso Nacional. Hoje, o selo Arte permite a livre circulação dos produtos "carimbados" no país inteiro, feitos por pequenas agroindústrias (que, de outra forma, jamais teriam espaço nem capacidade de concorrência com as grandes indústrias de laticínios).

Cristian Silva e Kely Bavaresco, donos da Casa Vivá, sobre a qual já escrevi muitas vezes e onde estive outras tantas, dizem que a Vigilância "não quis nem saber". Falam em "conduta abusiva" e mostram vídeos de câmeras internas para se defender. Foram para as redes dar a sua versão dos fatos.

A prefeitura respondeu com nota oficial, informando que "a inspeção identificou algumas irregularidades e resultou na inutilização de alimentos" (inclusive aqueles que acabaram estragados porque a fiscalização não permitiu que a câmara fria fosse fechada).

Além disso, declarou que "será instaurado Processo Administrativo Sanitário, garantindo ao estabelecimento o direito a ampla defesa", e que será aberto, também, um "processo interno para apurar denúncia de suposto excesso durante a ocorrência".

E se o resultado revelar que o estabelecimento estava certo?