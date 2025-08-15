A história por trás dos bondes do Museu de Arte Contemporânea do RS

Meio século depois de sair de circulação, dois bondes elétricos voltaram às ruas de Porto Alegre em 2020, quando foram transportados para aquela que seria a futura sede do Museu de Arte Contemporânea do Rio Grande do Sul (MACRS), no 4º Distrito. De lá para cá, a instituição finalmente teve as obras concluídas, e a revitalização das antigas locomotivas está em fase final.
A sede do MACRS foi inaugura na última quinta-feira (14), e os bondinhos foram atrações à parte.
Até 2020, os veículos eram mantidos no pátio do Palácio da Polícia, na esquina das avenidas João Pessoa e Ipiranga.
Os bondes haviam sido doados pela Carris à Polícia Civil nos anos de 1968 e 1970. A instituição era responsável por expedir carteira de habilitação, e eles chegaram a ser usados como espaço de atendimento ao público e para a realização de testes teóricos do exame.
Os veículos ainda abrigaram o museu da polícia, receberam o serviço de cartório do antigo Departamento de Trânsito e do Departamento Estadual de Homicídios e Proteção à Pessoa. Também foram usados como depósito documental.
Depois do restauro no novo museu, passarão a receber atividades educativas.
História
Apesar do desgaste, os veículos ainda exibem a numeração de suas antigas linhas: 128 e 193.
Segundo o arquiteto Lucas Volpatto, da Studio 1 Arquitetura, responsável pela restauração, são bondes com eixo duplo (originalmente com 44 lugares cada), construídos pela Osgood-Bradley, em 1927, para a Worcester Street Railway, em Massachusetts (EUA).
Eles chegaram a Porto Alegre quase 20 anos depois (de segunda mão), em 1946, onde operaram até a década de 1970. Um deles fazia a linha do bairro Petrópolis.
Restaram a carroceria, o velho para-brisa, a estrutura das rodas e o charme irresistível. Por dentro, não sobrou muita coisa. Um deles, inclusive, sofreu um incêndio no passado e exigirá cuidado extra.
— Estamos restaurando toda a parte externa. Vão ficar lindos, exatamente como eram. A parte interna ganhará um piso e ficará livre para as atividades do museu — conta Lucas.
Junto deles, foi construída uma estrutura que lembra uma plataforma com telhado, que também será usada pelo MACRS.
Como visitar
- O museu funciona de terças a sextas das 12h às 18h e aos sábados e domingos das 10h às 18h, com entrada franca.
- Fica na Rua Comendador Azevedo, 256, bairro Floresta, em Porto Alegre.