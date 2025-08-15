A história por trás dos bondes do Museu de Arte Contemporânea do RS

A sede do MACRS foi inaugura na última quinta-feira (14), e os bondinhos foram atrações à parte.

Até 2020, os veículos eram mantidos no pátio do Palácio da Polícia, na esquina das avenidas João Pessoa e Ipiranga.

Os bondes haviam sido doados pela Carris à Polícia Civil nos anos de 1968 e 1970. A instituição era responsável por expedir carteira de habilitação, e eles chegaram a ser usados como espaço de atendimento ao público e para a realização de testes teóricos do exame.

Os veículos ainda abrigaram o museu da polícia, receberam o serviço de cartório do antigo Departamento de Trânsito e do Departamento Estadual de Homicídios e Proteção à Pessoa. Também foram usados como depósito documental.

Depois do restauro no novo museu, passarão a receber atividades educativas.

História

Ronaldo Bernardi / Agencia RBS

Apesar do desgaste, os veículos ainda exibem a numeração de suas antigas linhas: 128 e 193.

Segundo o arquiteto Lucas Volpatto, da Studio 1 Arquitetura, responsável pela restauração, são bondes com eixo duplo (originalmente com 44 lugares cada), construídos pela Osgood-Bradley, em 1927, para a Worcester Street Railway, em Massachusetts (EUA).

Eles chegaram a Porto Alegre quase 20 anos depois (de segunda mão), em 1946, onde operaram até a década de 1970. Um deles fazia a linha do bairro Petrópolis.

Restaram a carroceria, o velho para-brisa, a estrutura das rodas e o charme irresistível. Por dentro, não sobrou muita coisa. Um deles, inclusive, sofreu um incêndio no passado e exigirá cuidado extra.

— Estamos restaurando toda a parte externa. Vão ficar lindos, exatamente como eram. A parte interna ganhará um piso e ficará livre para as atividades do museu — conta Lucas.

Junto deles, foi construída uma estrutura que lembra uma plataforma com telhado, que também será usada pelo MACRS.

Como visitar