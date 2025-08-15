Juliana Bublitz

Juliana Bublitz

Jornalista, mestre em Desenvolvimento Regional e doutora em História Social, ingressou no Grupo RBS em 1999. Participou de coberturas marcantes como repórter de GZH, ZH e Rádio Gaúcha.

Raridades
Notícia

A história por trás dos bondes do Museu de Arte Contemporânea do RS

Datadas de 1927, as duas locomotivas serão usadas para atividades educativas na instituição recém-inaugurada

Juliana Bublitz

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS