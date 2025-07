Um em cada três compradores de Porto Alegre pagaria mais por imóvel sustentável

Um em cada três interessados em comprar imóvel em Porto Alegre está disposto a pagar mais por um lugar com certificação ambiental . É o que mostra uma pesquisa encomendada pela Loft, empresa de tecnologia e serviços financeiros para imobiliárias, realizada em parceria com a Offerwise, especializada em inteligência de mercado.

Aqui, 24% dos entrevistados afirmaram que pagariam “um pouco mais” e 6% “muito mais” por locais com selo de sustentabilidade ou práticas responsáveis ambientalmente.

— A disposição em investir mais por imóveis sustentáveis mostra que já existe uma demanda relevante e consistente por habitações mais eficientes e alinhadas com preocupações ambientais — avalia o gerente de dados da Loft, Fabio Takahashi.

Entre os atributos ambientais mais valorizados, a existência de áreas permeáveis, que permitem a absorção de água pelo solo, aparece no topo da lista, considerada importante ou extremamente importante por 68%. Logo atrás, vêm captação e reaproveitamento de água (67%) e isolamento térmico (61%).

O uso de energia solar também aparece como prioridade na pesquisa. Para 54% dos entrevistados em Porto Alegre, é importante que o imóvel conte com esse tipo de sistema. O fator mais citado como motivador para adoção da energia solar é a economia na conta de luz (83%), seguido pelo desejo de contribuir para o meio ambiente (49%).

Entre as capitais analisadas, Porto Alegre se destacou, com indicadores que superam a média nacional. O resultado seria um reflexo das características climáticas da região, com maior variação de temperatura e histórico de eventos climáticos extremos.