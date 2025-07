Um dia inteiro dedicado ao jazz e à música instrumental brasileira em Porto Alegre

Dos mesmos criadores do POA Jazz Festival, vem aí o Villa do Jazz, mais um baita evento para os apreciadores da música instrumental contemporânea em Porto Alegre.

O encontro musical — que estreou em 2017 — ganha nova versão, no Instituto Ling. Com ingressos a preços populares (veja os detalhes no fim do texto), a programação está marcada para o dia 26 de julho, das 11h às 22h. Será um sábado inteiro com grandes nomes e sonoridades.

A iniciativa (da Branco Produções e do Grezz) ocupará praticamente todos os espaços do centro cultural, movimentando dois palcos da casa com nove shows e uma oficina gratuita, além de dois bares.

A ideia é que as pessoas passem o dia todo no Instituto Ling, assistindo aos shows, se divertindo e aproveitando a gastronomia.

Vamos reunir nomes locais que estão se projetando, artistas nacionais consagrados e também músicos internacionais, com apresentações de hora em hora. CARLOS BRANCO Curador do evento

Destaques

A abertura será com o acordeonista Luciano Maia e o bombo leguero de Ernesto Fagundes. Depois, o blues gaúcho tomará conta do palco com o guitarrista Solon Fishbone e o jovem pianista Vinícius Canella, de apenas 13 anos.

À tarde, as apresentações seguem com uma maratona musical até a noite. A primeira atração do turno será o trio liderado por Bruna Cassou. A baterista gaúcha radicada em São Paulo retorna a Porto Alegre para mostrar por que vêm sendo apontada como uma das grandes sensações da nova música instrumental brasileira, ao lado de outras duas mulheres: a baixista Ingrid Cavalcanti e a pianista Julia Toledo.

Na sequência, sobem ao palco a cantora cubana Indira Castro e o instrumentista Luciano de León, o duo formado pelo flautista Rafael Beck e o pianista Felipe Montanaro, o bandolinista Luis Barcelos com o pianista Luiz Mauro Filho, e o pianista brasileiro Henrique Mota, com a apresentação de lançamento do álbum É Pra Jazz, que conquistou 3,5 estrelas no renomado site internacional All About Jazz.

A penúltima atração será com mais uma presença internacional: o duo argentino que conta com o guitarrista Rodrigo Agudelo e o contrabaixista Fernando “Fefe” Botti, por fim, para fechar, o lendário harmonicista Maurício Einhorn que, aos 93 anos, subirá ao palco ao lado do guitarrista Bernardo Ramos para mostrar grandes clássicos da MPB, em uma apresentação que promete ser histórica.

Oficina

A data dedicada ao jazz ainda contará com a oficina O músico de choro no mercado musical, às 14h, ministrada pelo gaúcho Luis Barcelos, que reside há alguns anos no Rio de Janeiro e virá à Capital para trazer um panorama de conhecimentos e experiências úteis a artistas especialistas em choro.

O Villa do Jazz integra o projeto Homenagem ao Jazz, realizado por Branco Produções, Grezz e Ministério da Cultura/governo federal, com patrocínio da Crown Embalagens e Tramonto Jeep e apoio do Instituto Ling.

Serviço

O Instituto Ling sediará o evento. Carlos Stein / Divulgação

O quê: Festival Villa do Jazz: Um dia inteiro dedicado ao jazz e à música instrumental brasileira

Festival Villa do Jazz: Um dia inteiro dedicado ao jazz e à música instrumental brasileira Quando: dia 26 de julho, sábado, das 11h às 22h

dia 26 de julho, sábado, das 11h às 22h Onde: no Instituto Ling (Rua João Caetano, 440 – Três Figueiras – Porto Alegre/RS)

no Instituto Ling (Rua João Caetano, 440 – Três Figueiras – Porto Alegre/RS) Ingressos: passaporte para os nove shows R$ 90; ingressos para os shows individuais R$20 (inteira) e R$10 (meia-entrada). A oficina com Luis Barcelos é gratuita

passaporte para os nove shows R$ 90; ingressos para os shows individuais R$20 (inteira) e R$10 (meia-entrada). A oficina com Luis Barcelos é gratuita Pontos de venda: www.institutoling.org.br e tecepção do Instituto Ling (de segunda a sábado, das 10h30 às 20h)

Programação completa

11h - Luciano Maia & Ernesto Fagundes (Salão de Eventos)

12h - Solon Fishbone & Vinícius Canella (Auditório)

14h - Oficina com Luis Barcelos (Sala da Frente)

15h - Bruna Cassou Trio (Auditório)

16h - Indira Castro & Luciano de León (Salão de Eventos)

17h - Rafael Beck & Felipe Montanaro (Auditório)

18h - Luis Barcelos & Luiz Mauro Filho (Salão de Eventos)

19h - Henrique Mota (Auditório)

20h - Rodrigo Agudelo & Fernando “Fefe” Botti (Salão de Eventos)

21h - Maurício Einhorn & Bernardo Ramos (Auditório)

Informações úteis

Fone: 51 3533-5700

Email: instituto.ling@institutoling.org.br

Estacionamento: o Instituto Ling possui estacionamento pago com 30 vagas.

Bicicletários: há bicicletários gratuitos dentro do estacionamento do prédio, com 16 vagas.