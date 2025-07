Travessa Passarinho, o "Beco do Batman" porto-alegrense, será livre de veículos aos finais de semana 

A Travessa Passarinho , inaugurada em novembro de 2024 pela prefeitura de Porto Alegre no Centro Histórico , será, finalmente, apenas dos pedestres – ao menos, aos finais de semana.

A via fica na Travessa Araújo Ribeiro, na continuidade da Travessa dos Cataventos, que corta a Casa de Cultura Mario Quintana, e, devido aos grafites pintados no trecho, ganhou o apelido de "Beco do Batman" porto-alegrense, em referência ao lugar que virou ponto turístico na capital paulista (onde a arte urbana também atrai visitantes em busca de selfies).