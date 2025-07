Sem celular no recreio, alunos de tradicional escola da Capital criam jogo de cartas

Gertrudes é o nome do jogo de cartas (sim!) que seis alunos de uma turma do 7º ano do Colégio Farroupilha, um dos mais tradicionais de Porto Alegre, criaram para passar o tempo no recreio. A diversão "analógica" surgiu depois da restrição ao uso de telefones celulares nas escolas de todo o país.

A limitação decorre de uma lei federal, cuja aplicação completa seis meses.

No caso do Farroupilha, os próprios guris confeccionaram as cartinhas, desenhadas e pintadas à mão, e desenvolveram as estratégias de jogo, do tipo ataque e defesa, tendo cada carta poderes específicos. O nome do jogo surgiu porque os meninos acharam engraçado.

A criação da brincadeira, na avaliação da diretora da escola, Marícia Ferri, é um dos resultados positivos desencadeado a partir das mudanças no acesso ao celular. Essa "volta ao passado", de certa forma, funcionou como um estímulo à reconexão social para a gurizada.

Além disso, a diretora conta que houve aumento de 30% na procura por livros na biblioteca em relação ao semestre anterior e uma melhora no desempenho escolar (na comparação do 1º trimestre de 2025 com o mesmo período de 2024), com 16% de crescimento nas notas do 2º ano do Ensino Médio.