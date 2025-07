São Miguel das Missões ganha nova sinalização turística para destacar patrimônio mundial

Em parceria com a prefeitura de São Miguel das Missões , a Organização das Cidades Brasileiras Patrimônio Mundial inaugura nesta segunda-feira (7) novas placas de sinalização turística do município, cujos bens históricos são reconhecidos pela Unesco.

A entrega contempla 41 placas indicativas e informativas, além de um totem. O conjunto conta com QR Codes (códigos digitais) que permitem aos visitantes acessar pelo telefone celular conteúdos sobre cada atrativo.

É uma ótima notícia, porque reforça a valorização do patrimônio jesuítico-guarani e facilita a visitação aos principais atrativos culturais e históricos do Rio Grande do Sul.