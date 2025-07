Santa Casa registra crescimento de 25% no número de transplantes no primeiro semestre

O Centro de Transplantes da Santa Casa de Porto Alegre concluiu o primeiro semestre de 2025 com novo aumento no número de procedimentos, consolidando a retomada nos patamares anteriores à enchente de 2024.

Foram 354 transplantes (227 de órgãos e 127 de tecidos), o que representa crescimento de 25% em relação ao mesmo período do ano passado e supera também o volume registrado em 2023.

Entre os transplantes de órgãos, que incluem rim, fígado, pulmão e coração, a Santa Casa totalizou 227 intervenções nos primeiros seis meses do ano, acima dos 184 registrados em 2024, ano afetado pela crise climática, e também acima dos 219 contabilizados em 2023.

Novo marco de transplantes renais

O movimento de recuperação e avanço foi reforçado, no dia 10 de julho, por um novo marco: o Serviço de Transplante Renal alcançou 6,5 mil procedimentos realizados na instituição.

O transplante que simboliza esse feito beneficiou uma paciente de 50 anos, que aguardava por um rim desde agosto de 2020 e enfrentava uma rotina intensa de hemodiálise. Graças à decisão de uma família doadora, ela pôde deixar a lista de espera e, agora, tem a oportunidade de recomeço, com maior qualidade de vida.

No fim de 2023, o Serviço de Transplante Renal havia registrado 6 mil transplantes renais. Com o novo marco, foram 500 novas oportunidades de vida para pacientes com doenças renais crônicas em um ano e meio.