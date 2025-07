RS recebe Turnê Internacional de Artes Místicas Tibetanas com cânticos, meditação e reflexão

Monges tibetanos farão uma série de rituais no RS, evocando paz e compaixão. Polliana Zocche, CEBB / Divulgação

O Rio Grande do Sul será palco, nesta semana, de uma experiência única de espiritualidade e cultura milenar: a Turnê Artes Místicas Tibetanas. Promovida pelo Centro de Estudos Budistas Bodisatva (CEBB), em parceria com a UFRGS, a Tibet House Brasil e o Monastério Drepung Loseling, do sul da Índia, a iniciativa integra as comemorações internacionais dos 90 anos do 14º Dalai Lama, Tenzin Gyatso, líder espiritual do budismo, vencedor do Prêmio Nobel da Paz.

A programação começa nesta quarta-feira (16), com uma palestra sobre meditação (com foco no alívio do estresse), conduzida pelo monge tibetano Geshe Lobsang Dhondup, no Salão de Atos da UFRGS, na Capital.

Na sequência, no mesmo local, haverá uma apresentação de cânticos monásticos sagrados do Tibete, tradição ancestral na qual cada monge entoa múltiplos tons simultâneos.

Entre os dias 18 e 20 de julho (desta sexta até domingo), o CEBB Caminho do Meio, em Viamão, sediará a etapa principal da turnê no RS.

O público poderá acompanhar de perto a criação da chamada Mandala de Areia, prática artística e meditativa realizada por monges que envolve cerca de 20 horas de trabalho minucioso, com cânticos e mantras. Ao final, a mandala é dissolvida, simbolizando a impermanência dos fenômenos.

O evento terá ainda uma série de cânticos sagrados, com momentos de escuta profunda, e reflexões diárias abertas ao público com o mestre Dhondup. Baseado no texto clássico budista Os Oito Versos que Transformam a Mente, o ritual de ensinamentos promete orientações práticas para cultivar compaixão, resiliência interior e sabedoria diante dos desafios da vida moderna.

É uma oportunidade rara, segundo os organizadores, de vivenciar de forma direta a cultura tibetana e seus valores universais, como a paz interior, a compaixão e a convivência harmônica entre os seres.

Serviço