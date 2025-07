RS é alvo de 4,6 milhões de buscas por passagens aéreas em junho, um salto de 241%

O levantamento é da Secretaria Estadual de Turismo, com base em dados da ForwardKeys, e apontam alta especialmente nas pesquisas internacionais (206%), com destaque para os peruanos (467,5%) — vale lembrar que o Peru tem voos diretos a Porto Alegre .

No mercado doméstico, o maior volume de buscas partiu do Estado de São Paulo (28,2%), seguido do Rio de Janeiro (11,3%).

Apesar disso, foram as capitais do Norte e do Nordeste que lideraram o crescimento do interesse pelo RS, com destaque para Porto Velho (143,2%) e Manaus (140,5%).