Conheça a exposição fotográfica que propõe um mergulho no Pampa profundo

Referência na preservação da cultura regional na zona sul de Porto Alegre, O Rancho Tabacaray apresenta a exposição Huachu (termo ancestral que estaria na origem da denominação "gaúcho"), do fotógrafo documental Guto Oliveira. É mais do que uma mostra fotográfica: é um grito de alerta para o Pampa .

A mostra propõe um mergulho no bioma singular do sul do Brasil que, apesar da relevância ecológica (e de uma queda no desmatamento em 2024), segue entre os mais ameaçados e negligenciados do país.