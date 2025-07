Restaurante de Porto Alegre ganha certificado "Thai Select", concedido pelo governo da Tailândia

No mês em que completa cinco anos em operação em Porto Alegre, o restaurante Asiana , no bairro Moinhos de Vento, comemora um baita título.

A iniciativa integra a estratégia de "culinária diplomática" do governo, que, desde 2002, com o Global Thai Program , busca padronizar a qualidade dessa gastronomia no mais alto nível e preservar sua autenticidade, na medida em que ela se popularizava globalmente.

Feliz com a conquista, o sócio e chef do Asiana, Victor Jongh tem mais de duas décadas de experiência, estudo e pesquisa na cultura e cozinha de nações da Ásia. O cardápio montado por ele conta com mais de 40 pratos também do Japão, da China, de Laos, Mongólia, Filipinas, Indonésia, Camboja e da Coreia do Sul.