PUCRS premia jornalista Marta Gleich e destaca ex-alunos brilhantes 

Uma das mais tradicionais e importantes universidades do Brasil, a PUCRS vai homenagear ex-alunos de destaque nesta quinta-feira (10), em Porto Alegre. Marta Gleich , diretora-executiva de Jornalismo e Esporte do Grupo RBS, receberá o Troféu Irmão Norberto Rauch .

Ela lidera mais de 500 jornalistas e, ao longo da carreira, ocupou diferentes funções na empresa, inclusive como repórter e editora-chefe do jornal Zero Hora. Marta conta que recebeu com emoção a notícia do prêmio.