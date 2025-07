Projeto "Falando Pra Ti" traz pediatra Daniel Becker a Porto Alegre

Pediatra com 1,8 milhão de seguidores no Instagram, Daniel Becker vem a Porto Alegre no dia 7 de agosto (leia os detalhes abaixo) para falar sobre um tema que anda tirando o sono de pais e mães: como cuidar melhor das novas gerações, diante de tantas mudanças e inseguranças?

Ativista da infância e um dos fundadores do Programa de Saúde da Família, Becker abrirá o projeto Falando Pra Ti, da jornalista Cris Silva , no Centro de Eventos da Amrigs.

— Sou mãe e fui muito impactada por um vídeo do dr. Daniel, no qual ele falava sobre a influência das redes sociais e dos vídeos curtos nas crianças e nos adolescentes. A partir dali, passei a segui-lo para tentar entender como minimizar os danos. Aí pensei: tenho de trazer esse cara para Porto Alegre para falar com outros pais e educadores. Assim nasceu a ideia do projeto — conta Cris, apresentadora do Baita Sábado, na RBS TV.