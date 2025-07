Porto Alegre terá "cerimônia Kaitai", tradicional ritual japonês com corte de atum gigante inteiro

Chef Davi em uma cerimônia Kaitai em São Paulo. David Fonseca / Arquivo pessoal

Tem novidade do restuarante Sushito Experience, no bairro Chácara das Pedras, em Porto Alegre. O espaço será ampliado, com a inauguração do Complexo Kaizen, e está ganhando um novo chef-executivo: David Fonseca, que já começa trazendo novidades.

Para marcar a nova etapa, o espaço vai promover, na próxima segunda-feira (7) (leia os detalhes abaixo), uma cerimônia Kaitai. Trata-se de um tradicional ritual japonês, no qual se faz a abertura de um atum bluefin inteiro (conhecido como “rei dos atuns”, que pode pesar até 600kg), ao vivo.

Não se trata apenas de cortar o peixe. No Japão, é um ritual de respeito e valorização. O termo "Kaitai" significa "desmontar", e a cerimônia implica cortes precisos.

No caso do Sushito, o atum utilizado vem da Espanha, da empresa Balfego, trazido a Porto Alegre em parceria com a Frumar.

O evento será conduzido pelo chef David, um dos nomes mais respeitados da gastronomia japonesa no Brasil, ao lado do chef convidado Willian Seiji, do restaurante Maza, de São Paulo.

Na sequência, haverá um jantar especial com um menu de oito tempos, incluindo uma sequência de snacks, sushis, sashimis, prato quente e sobremesa, harmonizados com vinhos da serra gaúcha e sakês japoneses.

O novo complexo

Complexo Kaizen terá novos empreedimentos. Giovanna Goulart / Divulgação

Além de ganhar 60 novos lugares e ter o ambiente renovado, o Sushito Experience incorporou imóveis vizinhos, originando o Complexo Kaizen.

Em breve, o local receberá novos empreendimentos gastronômicos do grupo — entre eles, estarão um izakaya, inspirado nos bares informais japoneses, e um serviço de omakase, no qual o menu é definido pelo chef com base na sazonalidade e frescor dos ingredientes.

Sobre o Sushito

O Sushito foi fundado por Giulia Sartori em 2013, no bairro Cidade Baixa, como uma temakeria descomplicada, com espírito jovem e criativo. Hoje, ao lado do sócio e marido Jian Costa, Giulia lidera um grupo consolidado, com quatro unidades, três restaurantes e uma operação dedicada exclusivamente ao delivery.

Novos chefs

David Fonseca, do Rio de Janeiro. Giovanna Goulart / Divulgação

Com 16 anos de experiência, David Fonseca é um dos nomes mais respeitados da gastronomia japonesa no Brasil. Atuou em casas prestigiadas como SU, Kitchin e Imakay, em São Paulo, e é reconhecido por sua cozinha autoral, que equilibra técnica, criatividade e respeito às raízes japonesas.

Amanda Grezzana assume a confeitaria. Giovanna Goulart / Divulgação

A confeitaria do grupo Sushito passa a ser comandada por Amanda Grezzana, chef pâtissière. Catarinense com formação internacional, Amanda desenvolve uma confeitaria autoral que transita entre o clássico e o contemporâneo, trazendo uma nova identidade à ala doce do empreendimento.

Serviço