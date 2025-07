Por que a Feira do Livro de Porto Alegre acerta ao escolher Martha Medeiros como patrona

A bola estava quicando — era só marcar e sair para o abraço. Pois a Feira do Livro de Porto Alegre chutou com classe e fez um golaço ao escolher Martha Medeiros , cronista de verve afiada e pena leve, como patrona de sua 71º edição .

Martha é unanimidade, aqui e fora do Rio Grande do Sul. É uma mulher ativa, no auge da carreira, com mais de um milhão de livros vendidos e obras transpostas para os palcos e as telas.