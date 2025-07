Pioneira nos festivais nativistas do RS é destaque no Prêmio Profissionais da Música 

Em 2019, ela foi homenageada com o Prêmio Açorianos de Música pelo conjunto de sua obra. Lauro Alves / Agencia RBS

Os gaúchos fizeram bonito no 8º Prêmio Profissionais da Música, um dos mais badalados do setor, encerrado no último domingo (29) em Brasília. Um dos destaques foi Loma Pereira, cantora e compositora com 52 anos de carreira, que levou dois troféus para casa.

Ícone do nativismo e da cultura afro-gaúcha, ela foi eleita a melhor cantora e artista da MPB da região Sul.

A escolha se deu por votação popular e foi confirmada por um júri formado por jornalistas, compositores, musicistas, cantores e agentes culturais de todas as regiões do país.

— Imagine minha alegria ao ver no pódio o resultado da minha trajetória e do meu show (Loma - Gaúcha de Todos os Cantos), que reúne um repertório de músicas do cancioneiro nativista, regional do Litoral Norte, do maçambique de Osório e da MPB feita no RS. Me senti honrada e reconhecida — diz a diva, que acumula dezenas de distinções ao longo da trajetória.

Nos anos 1980, ela venceu o Troféu Melhor Cantora da Década, do Instituto Gaúcho da Tradição Folclórica (Loma foi uma das pioneiras nos festivais de música nativista do RS). Em 2019, foi homenageada com o Prêmio Açorianos de Música pelo conjunto de sua obra. Dois anos depois, recebeu a medalha Honeyde Bertussi do Movimento Tradicionalista Gaúcho (MTG).

Loma nasceu em Recife (PE) e veio para Porto Alegre ainda bebê (sua mãe, já falecida, era de Santo Antônio da Patrulha). Ao se encontrar na música, trabalhou com nomes como Zé Ramalho, Elza Soares, Gilberto Gil e gaúchos como Giba Giba, Bebeto Alves e Kleiton & Kledir (detalhe: a voz dela está na clássica Deu pra Ti, que se tornaria um hino informal de Porto Alegre).

Além dela, outros artistas do RS saíram vitoriosos do Prêmio Profissional da Música, como Carina Levitan, Alexandre Fritzen, Bruna Paulin, Amanda Carpenedo, Sandro Souza, a banda Dora Avante, André Siqueira, Ana Paula da Silva e John Mueller. Como diz o jornalista e crítico musical Juarez Fonseca, trata-se do maior evento envolvendo a cadeia produtiva da música no Brasil.

Loma no Theatro São Pedro. Lauro Alves / Agencia RBS

Show inédito

Quer assistir a um showaço com a Loma? A dica é o projeto A Voz e a Vez Delas, criado pela jornalista Bruna Paulin, que também foi reconhecida no Prêmio Profissionais da Música (pelo ótimo podcast História do Disco).

Em uma junção inédita, Loma, a cantora Adriana Deffenti e a violonista Ana Clara Matielo se reunirão no palco para tocar músicas de seus repertórios e uma canção criada por elas especialmente para a ocasião.

Será nesta sexta-feira (4), às 19h, na Sala Carlos Carvalho da Casa de Cultura Mario Quintana. E o melhor: com entrada gratuita e tradução em Libras.

O show marca o início da mostra dedicada à representatividade feminina na música, com umas série de atividades. Bruna assina a curadoria ao lado de Brenda Vidal e Marilia Feix.

Próximas apresentações do projeto A Voz e a Vez Delas

10 de julho - Jessie Jazz e Viridiana - show de abertura: Rosa Nika