Pesquisadora do Tecnopuc é selecionada para programa do governo dos EUA sobre IA

Aline Barbosa / Arquivo Pessoal

Em um grupo seleto de seis brasileiros (como única representante do RS), a eticista Aline Santos Barbosa, pesquisadora de ética e segurança no Parque Científico e Tecnológico da PUCRS (Tecnopuc), foi escolhida pelo governo dos Estados Unidos para participar de uma iniciativa especial: o International Visitor Leadership Program (IVLP).

Trata-se do Programa de Liderança de Visitantes Internacionais, o mais prestigiado do serviço consular americano no Brasil.

O IVLP tem o objetivo de estudar o desenvolvimento e a implantação responsáveis de inteligência artificial (IA) em apoio aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) das Nações Unidas. O programa tem duração de duas semanas, iniciando nesta sexta-feira (11).

Ao longo do período, o grupo terá contatos com autoridades governamentais federais, estaduais e locais, líderes do setor privado, acadêmicos, filantropos e expoentes da sociedade civil que defendem a IA para alcançar crescimento econômico inclusivo, reduzir a pobreza, promover a sustentabilidade ambiental, garantir a segurança alimentar, proteger a saúde pública e melhorar a sociedade em todo o mundo.

Serão visitadas as cidades de Washington DC, Manchester (New Hampshire), Los Angeles (Califórnia), Colorado Springs (Colorado) e Pensacola (Flórida).

CEO da empresa de realidade aumentada Ibiama, que integra a comunidade Tecnopuc, e integrante do projeto Rede de Inteligência Ética e Segura (Raies), Aline destaca que um dos grandes benefícios do IVLP é a formação de redes para manter parcerias de longa duração com pessoas de outras partes do mundo que também trabalham com IA.

É uma alta referência, um grande privilégio saber que eu sou uma das seis pessoas do Brasil selecionadas. ALINE BARBOSA CEO da Ibiama e pesquisadora de ética e segurança no projeto Rede de Inteligência Ética e Segura (RAIES), no Tecnopuc