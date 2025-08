Pedido de casamento nas alturas marca inauguração do mirante do Cristo Protetor de Encantado

Abílio, no momento do pedido de casamento a Taís.

A manhã desta terça-feira (29) entrou para a história do Cristo Protetor de Encantado . Na abertura oficial do mirante localizado no coração da estátua, o visitante Abílio José de Oliveira, natural de Ribeirão Preto (SP), pediu a companheira, Taís Danieli, em casamento .

Abílio comprou o ingresso número 1 do elevador, garantindo acesso ao novo espaço turístico, instalado a 33 metros de altura. Ele e Tais estavam acompanhados de amigos quando entraram no equipamento e subiram até o topo da estrutura, com vista para o município de Encantado e para o Vale do Taquari.