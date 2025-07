Ospa Jovem faz flashmob no Mercado Público e prepara novas surpresas

Oitenta músicos da Ospa Jovem, que reúne alunos da Escola de Música da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre (Ospa) surpreenderam quem passou pela Mercado Público da Capital no último sábado (5). Sob a batuta do maestro Arthur Barbosa, o grupo fez um flashmob no segundo andar do prédio histórico (veja o vídeo no fim do texto).

O termo é uma abreviação de flash mobilization, isto é, mobilização rápida, mobilização-relâmpago. Esse tipo de evento ficou famoso no mundo inteiro, envolvendo áreas variadas, inclusive apresentações musicais.

No caso da Ospa Jovem, a turma se espalhou, e a movimentação começou com um trio, no mezanino (espaço entre os restaurantes do segundo piso). Aos poucos, para a surpresa de quem estava por lá, o trio foi crescendo até virar uma orquestra inteira, "do nada".

Os instrumentinstas reverberaram bolero de Ravel (mais clássico, impossível) e encerraram com uma versão de Merceditas. Composta pelo músico Ramón Sixto Ríos (1913-1995) em 1940, ela ganhou arranjo especial de Barbosa, animando o público.

— Foi incrível. Encheu de gente, e as pessoas adoraram. Ainda se faz muito pouco flashmob no Brasil e menos ainda quando se trata de música de concerto. Esse tipo de ação prova que esse gênero pode ser popular. O que falta é acesso. Falta a gente se desencastelar e ir até onde o povo está, como diz Milton Nascimento — reflete Barbosa.

A ideia, segundo ele, é repetir a dose sempre que possível.

— Se chover pedidos, quem sabe não fazemos de novo? Eu gostaria muito de criar uma tradição de flashmobs em locais públicos — projeta o maestro, que também é regente assistente da Ospa.

Barbosa conta que, por ora, tem uma outra inovação no horizonte. No dia 24 de agosto, a Ospa Jovem vai promover o Space Geek, com duas sessões especiais de músiva e atividades típicas do universo de fãs das áreas de tecnologia, jogos e cultura pop. Será na Casa da Música, em Porto Alegre.