Obra de arte da CasaCor RS será leiloada para apoiar reconstrução de escolas afetadas pela enchente

Veja a obra no ambiente "Tua Casa", um dos 40 espaços criados no antigo Aeroporto Salgado Filho.

Uma obra de arte exposta na CasaCor RS, em cartaz no antigo terminal do Aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, até 13 de julho, será leiloada por uma causa nobre: ajudar na reconstrução de escolas atingidas pela enchente no Rio Grande do Sul.