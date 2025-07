"O doutor olha e diz: canta o Canto Alegretense!", conta Ernesto Fagundes sobre parto dos filhos

Os Fagundes. À esquerda está Paulinho e à direita, Ernesto. No meio, o pai, Bagre, e ao lado, Neto Fagundes. Felipe Fraga / Divulgação

Nesta semana, tive a honra de receber no estúdio de GZH, para a gravação do Perimetral Podcast, dois representantes de uma família querida, conhecida por criar alguns dos maiores sucessos da música nativista: Os Fagundes.

Com bombo leguero e violão, Ernesto e Paulinho Fagundes falaram sobre a vida, sobre Porto Alegre e, é claro, sobre o famoso Canto Alegretense, marca registrada do grupo.

Composta por Nico e Bagre Fagundes nos anos de 1980, a canção se tornou uma espécie de hino informal, não só do Alegrete, mas do Rio Grande do Sul. E não é que até no parto dos filhos eles já cantaram o “gauchesco e brasileiro”?

— É uma baita poesia — disse Ernesto, no bate-papo — E o pai (Bagre), na sua sensibilidade, compõe com aquela gaitinha de quatro baixos uma música que marca a história da nossa família. Por exemplo: meus filhos nasceram ao som do Canto Alegretense. O doutor Alberto Saute, com a máscara, olha para mim e diz: canta o Canto Alegretense! — revelou Ernesto, dando risada.

— Sério? — perguntei, incrédula.

— Eu dei a mão para a Juliana (companheira de Ernesto), ali, toda apavorada... — recordou ele.

— E como foi? — quis saber.

— Eu cantei, e nasceu, ao som do Canto Alegretense — disse ele.

— Passei por isso também — emendou Paulinho.

— Tu também teve que cantar? — questionei, mais incrédula ainda.

— Claro. Era o mesmo médico. Ele fazia a gente cantar, e os nossos filhos nasceram todos ao som do Canto Alegretense — explicou Paulinho.

O dr. Saute é que está certo. Já pensou trabalhar com música ao vivo, da melhor qualidade, trazendo crianças ao mundo?

Novo single, em parceria póstuma inédita

A capa do single, criada pela artista Paula Macedo. Paula Macedo / Divulgação

Falando nos Fagundes, será lançada nesta sexta-feira (4), nas plataformas de áudio, a mais nova música de Ernesto Fagundes: Árvore do Pampa. É uma parceria póstuma inédita com o grande Nico Fagundes, ícone do gauchismo.

— O tio Nico chegou a conhecer a canção. Fiz em cima de um poema dele e inclusive cantei para ele — conta Ernesto.