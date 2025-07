O deboche do pichador virou escárnio

Em fevereiro deste ano, publiquei aqui na coluna a foto de uma pichação debochada em Porto Alegre . Dizia assim: "vamo vê km têm + tinta + dispo" (traduzindo: "vamos ver quem tem mais tinta e mais disposição"). Cinco meses depois, como mostram as novas imagens captadas no local (veja acima a comparação) pelo fotojornalista Mateus Bruxel, de GZH, a pichação virou escárnio.

O muro em questão pertence a um prédio na esquina da Rua Liberdade com a Mariante, no bairro Rio Branco .

A síndica, que prefere não ser identificada, me contou que os rabiscos se tornaram recorrentes em 2024, até que os moradores decidiram cobrir a parede com tinta antipichação . De nada adiantou. Ela perdeu as contas de quanto dinheiro e tempo foram gastos para remover os traços (mesmo com a camada protetora, a limpeza dá trabalho e requer mão de obra e produtos especiais).

Desde que a mensagem do pichador insolente foi gravada no muro, novos pichos, de autores diferentes, apareceram no local. Não são desenhos: são palavras, códigos e assinaturas que só fazem sentido no universo paralelo dos adeptos da prática, considerada crime no Brasil.