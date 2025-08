Nova Petrópolis lança "passaporte" com brinde para quem visitar atrativos turísticos na cidade

Em uma ação coletiva para fortalecer o turismo na região, três atrativos de Nova Petrópolis se uniram para oferecer uma nova experiência aos visitantes: um " passaporte turístico" com direito a brinde.

A ideia envolve a Experiência Edelbrau, o Parque Aldeia do Imigrante e o Esculturas Parque Pedras do Silêncio, como uma forma de estimular a permanência dos visitantes por mais tempo no município.