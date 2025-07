Livro sobre caso Kliemann vira série "true crime" no YouTube

Um livro que aborda um dos casos mais emblemáticos da crônica policial gaúcha virou base para documentário em um dos principais canais sobre true crime do YouTube no Brasil. O novo episódio de Ossos Perdidos, apresentado por Bryan Emmendörfer, que entrou no ar na última terça-feira (8), inspira-se na obra O Caso Kliemann e seus personagens misteriosos, do jornalista e escritor gaúcho Ricardo Düren, também editor de Zero Hora.