Leticia Wierzchowski lança livro de crônicas sobre a passagem do tempo e outras novidades

A obra Por onde o tempo passa (Editora Maralto) já está no prelo e deve ser lançada em agosto, com 70 textos atemporais , escolhidos a dedo por Luís Henrique Pellanda, responsável pela seleção e organização da coletânea. São "histórias francamente pessoais e carinhosas", sobre o tempo, o passado e as memórias da autora.

— Como cronista, brinco de romancista com minha família e minha vida. Sempre mantive o olhar de narradora. O mundo já estava cheio de opinião, então eu preferi contar histórias. Elas falam do meu avô polonês (Jan, ex-combatente de guerra), do crescimento dos meus meninos (João e Tobias), de pessoas próximas. Fiquei feliz quando o Luís Henrique propôs o livro, porque são textos que me trazem boas lembranças — diz a escritora, que publicou mais de 400 crônicas em ZH entre 2001 e 2014.