Idealizador do Dia da Consciência Negra no Brasil vai virar monumento na Praça da Alfândega

Idealizador do Dia da Consciência Negra no Brasil (20 de novembro), o poeta e professor gaúcho Oliveira Silveira (1941-2009) vai ganhar um monumento na Praça da Alfândega, no centro de Porto Alegre. É uma justa homenagem.

Obra será escolhida por meio de um concurso de ideias promovido pela Associação dos Escultores do RS (Aeergs). As inscrições já estão abertas, até o dia 1º de setembro e há premiações previstas (leia os detalhes abaixo).

Assim que o projeto estiver definido, a estátua vai ocupar um espaço onde hoje há apenas um gramado na praça (veja a foto acima).

Nascido em Rosário do Sul, Oliveira se formou em Letras na UFRGS e, na década de 1970, junto de outros intelectuais negros, fundou o Grupo Palmares, uma forma de dar visibilidade à cultura afro. Tornou-se um dos maiores nomes da literatura e do ativismo negro no Brasil.

Como participar

Podem participar artistas com CNPJ ativo ou coletivos representados por CNPJ, desde que apresentem propostas com orçamento estimado entre R$ 200 mil e R$ 300 mil para a futura execução. A seleção será dividida em duas etapas: envio digital do projeto e, para os finalistas, confecção de maquete física.

Mais informações sobre regulamento, critérios de seleção e documentos necessários estão disponíveis no edital (clique aqui). A ficha de inscrição também está disponível no edital e depois de preenchida deve ser enviada para o e-mail escultoresrs@gmail.com.

Premiação

R$ 6 mil para o 1º lugar

para o 1º lugar R$ 1,5 mil para o 2º lugar

para o 2º lugar R$ 1 mil para o 3º lugar



Além disso, os projetos mais bem avaliados participarão de uma exposição coletiva, organizada pela Aeergs e pela Coordenação de Artes Visuais da Secretaria Municipal de Cultura.

Sobre Oliveira Silveira

Poeta, intelectual e militante, Oliveira Silveira foi um dos principais articuladores da adoção do 20 de novembro como o Dia Nacional da Consciência Negra.

Autor de livros de poesia, publicou também artigos, contos e crônicas voltados à valorização da cultura negra brasileira.

Atuou em movimentos como o Grupo Palmares, a Comissão Gaúcha de Folclore e o Conselho Nacional de Promoção da Igualdade Racial, entre outros.