Hotel em Porto Alegre exibe réplica da icônica McLaren que levou Ayrton Senna ao topo da F1

O carro está no lobby do Hilton Porto Alegre.

Trata-se do carro que marcou época ao levar Ayrton Senna ao seu primeiro título mundial em 1988. A conquista deu início a uma era de idolatria e emoção para brasileiros apaixonados por automobilismo .

A exposição gratuita chega na esteira do sucesso do recém-lançado longa F1 – O Filme, que tem lotado salas de cinema pelo país e reacendido o fascínio pela categoria mais veloz do planeta.