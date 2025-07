Histórico Palacete Pedro Osório, em Bagé, ganha projeto de acessibilidade cultural

Anderson Coka / Divulgação

Construído em 1901, o Palacete Pedro Osório, prédio histórico no centro de Bagé, ganhou uma ação de acessibilidade cultural. Trata-se do projeto piloto Pra Cego Ver na Cultura, com conteúdos históricos e arquitetônicos em formato de audiodescrição, voltados a pessoas com deficiência visual.

O material pode ser acessado por qualquer visitante por meio de QR Codes (códigos digitais) instalados no local, via telefone celular. A iniciativa é da prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Cultura (Secult) e da equipe de funcionários da Galeria Edmundo Rodrigues, que funciona no prédio.

A pesquisa histórica para a elaboração do material foi realizada em parceria com a Secretaria de Educação e Formação Profissional (Smed) e contou com o apoio da Associação dos Amigos do Imba (Amimba), por meio do projeto de acessibilidade da entidade.

— Acreditamos que cultura é um direito de todos. Tornar nossos espaços acessíveis é um passo fundamental para construir uma cidade mais justa, que valoriza sua história — diz o prefeito Luiz Fernando Mainardi.

A organização textual e produção foram assinadas pela servidora e arte-educadora Zenab El Hatal, com pesquisa do historiador, Diones Franchi, responsável pelos personagens e fatos. As arquitetas da Smed, Marília Barbosa e Neneca Saavedra, fizeram a descrição técnica e pesquisa arquitetônica. A locução do conteúdo foi realizada pelo ator e radialista Cláudio Garcia.

— É um projeto que nos emociona. Envolve muitas pessoas com o propósito da inclusão, dá uma possibilidade única de imersão e acessibilidade ao nosso patrimônio histórico para pessoas cegas, além de ser um importante instrumento de educação patrimonial para toda a população — destaca o Secretário de Cultura, Zeca Brito.

O projeto piloto deve ser expandido para os outros equipamentos culturais da cidade, ainda no segundo semestre. A audiodescrição salienta aspectos visuais, destacando cores, volumes e texturas, além de trazer informações históricas.

Sobre o Palacete

Prédio tem dois cachorros de ferro fundido na fachada. Cristiano Lameira / Agencia RBS

Localizado na Av. Tupy Silveira, 1.436, na região central de Bagé, o Palacete Pedro Osório foi construído no início do século 20, pelo médico de mesmo nome.

É uma edificação eclética, guarnecida de mármore, vitrais e ferro. Não se tem informação precisa sobre a autoria do projeto. Alguns dizem ser de Pedro Obino.

Quanto ao modelo arquitetônico, há duas versões: a primeira, de que seria réplica de uma casa existente em Bolonha, na Itália, e outra, de que seria uma réplica de um prédio em Paris, próximo à Magazine Printemps, que também tem como detalhe as duas estátuas de cachorros. As estátuas são de ferro fundido e foram colocadas no pórtico de entrada, alguns anos após a conclusão da obra.