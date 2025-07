Frase de Martha Medeiros que virou "fake news" nas redes brilha em Paris, na França

A exposição La vallée de la connaissance (algo como O Vale do Conhecimento), do fotógrafo iraniano Reza Deghati, exibe uma série de imagens (que ele captou no Azerbaijão) na Place du Panthéon.

Intitulado "A Morte Devagar", o texto foi publicado pela primeira vez em 2000, na véspera do feriado de Finados, na coluna de Martha em Zero Hora.

Em Paris, para alívio da escritora, a autoria está correta, exceto por um pequeno erro de grafia (o sobrenome de Martha aparece como "Meideros"), o que rendeu um comentário brincalhão da cronista no Instagram: "Tô me achando!!! Nem aí para o sobrenome com as letras trocadas".