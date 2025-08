Festival vai transformar Parque da Redenção em piquenique com jazz e blues

Trata-se de um festival gratuito de jazz, blues e música instrumental que propõe um grande piquenique, no qual o público é incentivado a levar cestas e cangas — ou a aproveitar as cangas que a produção vai distribuir de graça.

Serão oito shows, com programação das 11h às 19h30min. Entre as atrações confirmadas estão o pianista Amaro Freitas, um dos principais nomes do jazz contemporâneo brasileiro; a cantora norte-americana Trudy Lynn, acompanhada da banda The Simi Brothers; e o guitarrista Robben Ford, que já dividiu o palco com artistas como Miles Davis e Joni Mitchell.