Feira Agroecológica do Museu do Hip Hop vai distribuir alimentos de graça

De olho no debate sobre a regulamentação de hortas urbanas no Brasil, o Museu da Cultura Hip Hop RS abre a Estufa Agroecológica Periférica Flor do Gueto ao público nesta sexta-feira (18). Abre mesmo: será de graça.

Das 9h às 12h e das 14h às 17h, haverá uma edição especial gratuita da feira. Isso quer dizer que os alimentos serão distribuídos sem custo para a população e para as cozinhas solidárias.

Depois disso, as feiras no local passarão a ocorrer todas as sextas-feiras com valores simbólicos. No local, são cultivadas hortaliças e temperos como manjericão, salsa, cebolinha, rúcula, radite, alface, pimenta e tagete.

A estufa é uma estratégia de sustentabilidade financeira para o museu e de combate à fome nas periferias. Com foco na plantação de alimentos orgânicos saudáveis, ela contribui para a preservação da biodiversidade e incentiva práticas agrícolas regenerativas, além do cultivo de espécies nativas que fortalecem os ecossistemas locais.

Com capacidade produtiva estimada em mais de 1,7 mil mudas por plantio, espaço usa sistemas de energia limpa e renovável. É um compromisso com a segurança alimentar e o equilíbrio ambiental.

Política nacional

A Política Nacional de Agricultura Urbana e Periurbana (Lei Nº 14.935) foi sancionada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva em julho de 2024.

Além de ampliar a segurança alimentar e nutricional das populações urbanas vulneráveis e proporcionar ocupação de espaços livres e ociosos, a legislação visa gerar alternativas de renda e de atividade ocupacional à população. Também busca estimular o trabalho familiar, de cooperativas, de associações e de organizações da economia popular e solidária.

Flor do Gueto

O nome da Estufa Agroecológica Periférica Flor do Gueto é uma homenagem a Malu Viana, conhecida no meio cultural como Flor do Gueto. Já falecida, a ativista e artista é referência nacional nas politicas publicas em defesa da periferia dos jovens negros e das mulheres.

Como visitar o Museu da Cultura Hip Hop RS?

Museu tem um baita grafite da brasiliense Gugie Cavalcanti. Divulgação / Museu da Cultura Hip Hop RS

Localizado na Rua Parque dos Nativos 545, Vila Ipiranga, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, o museu fica aberto para visitação de terça-feira a sábado, das 9h às 12h e das 14h às 17h. Neste período, é possível optar por visitas agendadas ou livres.

As visitas agendadas ocorrem duas vezes ao dia, às 9h e às 14h, sendo destinadas a grupos de até 50 pessoas. Para marcar uma visita basta acessar o formulário de agendamento (clique aqui). Toda visita agendada é guiada por mediadores que conduzem o grupo com explicações sobre as mostras em cartaz.

As visitas livres são abertas ao público, não sendo obrigatório agendamento. Nesta modalidade, caso o interessado deseje ser guiado pelos mediadores, basta chegar ao museu no horário em que se iniciam as visitas agendadas para participar junto ao grupo do dia. Mais informações sobre programação nas redes oficiais do Museu da Cultura Hip Hop RS.

Sobre o Museu da Cultura Hip Hop RS

O museu foi idealizado pelo rapper e ativista Rafa Rafuagi. Leo Zanini / Divulgação

Inaugurado em 2023, no ano do cinquentenário do hip hop no mundo, o Museu da Cultura Hip Hop RS é o primeiro na América Latina dedicado ao movimento.

Com um espaço de quatro mil metros quadrados, o museu é uma iniciativa coletiva da Associação da Cultura Hip Hop de Esteio, e objetiva o fortalecimento de outros Estados brasileiros para criação de museus, organizando uma rede capaz de construir o Museu Brasileiro da Cultura Hip Hop nos próximos cinco anos.

O complexo reúne cerca de seis mil itens de acervo físico e digital sobre a história do hip hop gaúcho.

Inspirado no The Universal Hip Hop Museum nos Estados Unidos, conta com salas expositivas, ateliê, oficinas, café, loja, estufa agroecológica, biblioteca, estúdio musical, multipalco e a Quadra Petrobras.

