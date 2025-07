"Faço comida raiz com roupa de festa", diz Arika Messa, chef gaúcha que está no novo reality da Globo

Ela gosta de comida simples e autêntica, usa os jargões do futebol para ensinar os segredos da culinária e acredita que não é mais possível liderar um restaurante sem respeitar o meio ambiente.

Arika Messa é uma das estrelas do programa Chef de Alto Nível, novo reality show da TV Globo, que estreia no próximo dia 15. Ela foi a única gaúcha selecionada na categoria profissional — há mais dois representantes do RS nos grupos "amador" e "cozinheiro da internet" (leia abaixo).

No último fim de semana, tive o privilégio de ouvir as histórias e provar a "caixa de pandora" dos temperos de Arika, nome de respeito no meio gastronômico sulista, pela reputação como chef, professora, consultora e ser humano.

— Decidi participar do programa, porque acredito que tenho uma missão. Cozinhar vai muito além de executar e ensinar receitas — reflete a cozinheira de 42 anos.

Arika nasceu no bairro Ipanema, zona sul de Porto Alegre, e aprendeu a arte das panelas observando o pai, Ricardo, preparar refeições. Começou a trabalhar cedo, na cozinha do McDonald's, enquanto jogava futebol como centroavante em campeonatos esportivos femininos. Optou pela cozinha e fez parte da primeira turma formada no curso de gastronomia da Unisinos, pioneiro no Estado.

A partir daí, Arika deu de goleada fora dos gramados. Atuou em grupos consolidados, como o Press, no restaurante Bah, em Porto Alegre, e a coleção Casa Hotéis, no tradicional Casa da Montanha, em Gramado. Tornou-se professora do Senac-RS e encontrou no ensino uma missão de vida.

Hoje, além formar futuros colegas, ela faz "comida com propósito" na Monã Vivências, refúgio verde na zona rural de Canela, onde a gente ouve o som da natureza e compreende o sentido da vida.

Casada com Daiani Camargo, Arika vive para as filhas: Isis, 10 anos, e Gaia, 5, responsáveis pela inscrição da mãe no reality comandado por Ana Maria Braga, ao lados dos chefs Alex Atala, Jefferson Rueda e Renata Vanzetto (mentores e jurados).

— A gente vê muito o programa da Ana Maria lá em casa, e a minha esposa e as gurias já conheciam o Next Level Chef (que inspirou o novo reality brasileiro), quando viram a chamada na Globo. Queriam muito que eu me inscrevesse. Eu disse: "Vocês enlouqueceram, né?" — brinca a chef, dando risada.

Ela já havia participado do The Taste Brasil, no canal GNT, em 2015, e não pretendia repetir a dose, mas não resistiu aos apelos familiares.

Na seleção para o novo show televisivo (que teve 15 mil inscritos!), ela preparou filé mignon com salsa crioula (espécie de vinagrete rústico) e pronto: ficou entre os 24 escolhidos. O "sim" veio no início de maio e, dois dias depois, Arika já estava embarcando para o Rio de Janeiro.

— Quase morri do coração — conta ela, sobre a seleção e o chamado dos estúdios Globo.

Lá, os competidores ouviram da equipe que, ao contrário do que costuma ocorrer em alguns realities, ali eles seriam tratados com respeito. O "alto nível" é em todos os sentidos.

— Aquilo me deixou tranquila. A equipe é a mesma do BBB e é muito legal. Tem até psicóloga. A Ana Maria é uma pessoa maravilhosa, uma diva, muito querida e paciente com todos — ressalta a cozinheira.

Os detalhes do programa serão revelados no decorrer da exibição, mas uma coisa é certa: os gaúchos terão motivos para se orgulhar. Não só pela qualidade da comida, mas pela postura de Arika (afinal, uma boa professora nunca "faz feio").

— Abracei os colegas, fiz amigos e consegui mostrar a minha gastronomia. Gosto de comida simples, carne e vegetais, mas com roupa de festa — destaca a chef, que você pode seguir no Instagram no perfil @arikamessa.

Provei o assado na brasa de Arika na Monã, no último sábado (5). Sem pressa (como deve ser), ao ar livre, comi costela de gado no ponto, carne de ovelha defumada à perfeição, beterraba, cenoura e moranga sem invencionices, pão com alho (e um toque delicado de gengibre), salsichão de primeira, salada verde com bergamota e vinagrete, maionese de aipim e farofa com raspas de limão, tudo muito simples, mas de um jeito único.

Não é apenas sobre comida. É muito mais do que isso.

Os outros gaúchos

Ícaro Conceição

Ele vai competir no time de chefs influenciadores digitais. Rede Globo/ Site / Divulgação

Com mais de 100 mil seguidores nas redes sociais, Ícaro Conceição, 33 anos, é mais um representante de Porto Alegre no Chef de Alto Nível. Ele entrou na categoria "cozinheiros da internet".

Em um dos momentos que o Rio Grande do Sul mais precisou, durante a enchente de maio de 2024, Ícaro integrou uma baita cozinha voluntária que chegou a servir 20 mil refeições por dia. Fez a diferença na vida de muita gente.

— Toda vez em que eu conquisto alguma coisa, já penso no próximo passo. Comecei no açougue do meu pai (o craque Marcelo Bolinha, muito conhecido no RS pelas linguiças artesanais) com 14 anos, ganhei campeonatos de gastronomia aos 17, virei chef profissional com 24 e chef executivo aos 30 anos. Depois da pandemia, comecei a crescer na internet. Vivi todos esses estágios da minha vida sempre exercendo o meu melhor. Um programa de TV era uma das coisas que eu ainda não tinha feito. E aí pensei: por que não? — contou o chef à TV Globo.

Ícaro já visitou mais de 30 países e carrega uma bagagem culinária internacional.

Bruno Sutil

Ele entrou na categoria "amador". Rede Globo/ Site / Divulgação

Natural de Porto Alegre, Bruno Sutil tem 35 anos, vive em São Paulo e se identifica como pesquisador sensorial (busca entender como os sentidos influenciam as decisões das pessoas).

Integrante do time dos cozinheiros amadores no reality, ele presta consultoria para marcas de alimentos e de produtos de limpeza.

Apaixonado por gastronomia, o porto-alegrense se considera um "nerd" no assunto. Ao se mudar para a capital paulista, ele contava com a ajuda da mãe, que o guiava nas receitas em chamadas de vídeo. Hoje, tem uma cozinha superequipada, seu lugar preferido da casa.

— Gosto muito de trabalhar com proteína, com carne, gosto do estilo francês de cozinhar, com muita manteiga. Acho que é isso que vou tentar levar para o programa — antecipou o gaúcho à TV Globo.

Onde assistir ao programa

Chef de Alto Nível vai ao ar na Globo, a partir de 15 de julho, às terças e quintas, após a novela Vale Tudo. A disputa também será exibida no canal GNT às quartas e sextas, às 21h15min.