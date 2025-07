Fábrica de chocolates de Garibaldi cria doce em homenagem às avós, com ingrediente especial

Com figada no meio e banhada com chocolate feito com 45% de cacau, a barra ganhou o nome de Memórias de Vó e um desenho (criado pelo artista Elias Domingues Pereira) da vó Albina — Albina Milani, falecida há 18 anos (com 78 anos), mãe e avó de Jurema e Mariana Milani, respectivamente, as mulheres à frente da Devorata.