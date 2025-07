Exposição gratuita em Porto Alegre tem mosca gigante, olho mágico e ilusão de ótica 

Quer uma dica de exposição gratuita para visitar em Porto Alegre, num lugar diferente? Vá ao 4º Distrito. Depois de dar uma passadinha no centro cultural Vila Flores e no Antiquário Mundaréu, pare na Ocre Galeria .

Lá, está em cartaz — com visita mediada neste sábado (5) — a mostra Mentira e Ilusão, do artista chileno Patricio Farías. As obras borram as fronteiras entre o que vemos e o que de fato está diante de nós. Fui até lá na última semana. É surpreendente e faz pensar.