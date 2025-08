Espetáculo "Elis" volta aos palcos de Porto Alegre

Formada há três décadas por jovens da periferia de Porto Alegre e consolidada como uma das mais importantes iniciativas musicais e sociais do RS, a Orquestra Villa-Lobos volta aos palcos com um grande espetáculo: Elis , uma homenagem à cantora porto-alegrense que completaria 80 anos de vida em 2025.

A apresentação está marcada para o dia 29 de agosto, às 20h, no Teatro Simões Lopes Neto — em mais uma parceria com a Fundação Theatro São Pedro, que reafirma o compromisso com a democratização do acesso à cultura.