Engenheiro de Gramado lança selo de "Inteligência Humana" para projetos que exaltam o feito à mão

É um manifesto, quase um grito de protesto, diante do avanço inexorável, padronizado e nem sempre ético da IA. Em Gramado, na Serra, o engenheiro Ricardo Peccin, à frente do escritório Casa Living, braço criativo do Grupo Casa (uma das mais tradicionais redes hoteleiras da Serra), lançou um novo selo. Chama-se Inteligência Humana (IH).

É isso mesmo. Peccin explica: não se trata de negar os sistemas de IA e as maravilhas da tecnologia, nada disso. Trata-se, isso sim, de afirmar o "feito à mão". Embora a inteligência artificial esteja redefinindo processos mundo afora, o lápis de Peccin continua a riscar o papel antes que a ideia seja transposta para o computador.

— Como todo mundo, comecei a ficar preocupado com a evolução da IA e com o futuro das profissões. Então, resolvi inverter a lógica, criando um selo para enaltecer o aspecto humano. É claro que a gente usa os recursos tecnológicos, mas eu sempre tive o dom do desenho, e os clientes adoram. Começo todo projeto assim. É uma forma de conexão que a máquina não proporciona. Isso tem de ser valorizado — diz Peccin, que tem 38 anos de carreira e costumar se definir como “imagineer” (termo que une "imaginação" e "engenharia", cunhado pela Disney para denominar os criadores de seus parques temáticos).

"Na mão", nasceram, por exemplo, os famosos e premiados casulos, como são conhecidas as habitações do Parador Camabará do Sul, primeiro glamping (camping com glamour) do país (veja o desenho). Também foi sem a ajuda de softwares que Peccin criou o conceito do Parador Vale dos Vinhedos, novo empreendimento do grupo cujo design se adapta à paisagem, com pedras, madeira e vidro. Lá também está o selo IH, que nada mais é do que um atestado de resistência.