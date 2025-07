Com 252 anos de história, a champagne francesa Veuve Clicquot é sinônimo de elegância e luxo. Agora, a marca passa a contar com um ponto oficial no Rio Grande do Sul: a Estância das Oliveiras, em Viamão.

A iniciativa envolve uma parceria inédita no Estado, pela qual a empresa gaúcha passará a sediar eventos oficiais da casa francesa, que também ganhará um terraço exclusivo dentro da propriedade — posicionado acima do lagar, onde são produzidos os azeites.

Integrante do grupo LVMH Louis Vuitton Moët Hennessy, que reúne marcas de luxo, a Veuve Clicquot foi escolhida por compartilhar valores com a Estância das Oliveiras. As negociações começaram há dois anos e foram oficializadas em 2025.

— É uma marca icônica. Nos identificamos com a história e os valores, como o empreendedorismo feminino, a superação e o incentivo a experiências diurnas. É uma empresa de pessoas apaixonadas, assim como somos pela olivicultura — destaca Rafael Goelzer, diretor da Estância das Oliveiras.

Fundada em 1772 por François Clicquot, a maison mudou de comando em 1805, quando ele morreu e Barbe-Nicole Ponsardin, a viúva (veuve, em francês) Clicquot, assumiu os negócios. Madame Clicquot consolidou a reputação da champagne ao exportá-la durante as Guerras Napoleônicas e garantir espaço nas cortes reais europeias. No Brasil Imperial, inclusive, remessas especiais foram enviadas por encomenda de Dom Pedro II.

Os eventos

A proposta é oferecer experiências exclusivas e para poucas pessoas, cerca de 40, envolvendo a Veuve Clicquot na Estância das Oliveiras. Um dos destaques previstos para outubro é o Yelloween, festa temática de Halloween criada pela marca francesa. A programação será avisada nas redes sociais e site da empresa de Viamão.

Nos últimos dias 5 e 6, foi realizado o primeiro encontro em Viamão. Marcado pela exclusividade, o evento apresentou a trajetória da Veuve Clicquot e promoveu harmonizações de azeites com os rótulos da casa francesa, conduzidas pelo enólogo François Hautekeur. Ele trabalhou por nove anos na empresa na França e agora é o embaixador da marca no Brasil.

Outra marca do grupo LVMH, a Dom Pérignon também será contemplada com programações na Estância das Oliveiras, embora com menor regularidade.